Container migranti, centrodestra genovese si ricompatta

"Alla luce di quanto accaduto ieri in consiglio comunale e dalle conseguenti letture distorte emerse, i partiti e le liste che compongono la maggioranza ribadiscono il sostegno e la fiducia alle scelte del sindaco Marco Bucci e al lavoro che svolge per Genova e per i genovesi". Ancora sul caso dei container per i migranti e del terreno di proprietà dell'ormai ex collaboratrice dell'assessore al Sociale Lorenza Rosso, è questa la breve nota congiunta condivisa al termine di una lunga riunione tenuta nel pomeriggio nell'ufficio del primo cittadino con alcuni esponenti della maggioranza. Con la nota, firmata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Lista Toti e dalle liste civiche Genova Domani e Vince Genova, il centrodestra prova a voltare pagina dopo le tensioni vissute ieri in consiglio comunale con l'acceso scontro, in particolare, tra il sindaco e il capogruppo della Lega Federico Bertorello a causa del mancato intervento in aula a favore della giunta.

Ieri Bucci ha ammesso il "grave inciampo" legato alla vicenda e ha dichiarato che l'amministrazione non utilizzerà il terreno oggetto della questione per alcuno scopo ma di fatto solo le liste civiche in aula rossa hanno preso parola per lodare l'azione del sindaco. Alla riunione di oggi c'erano non solo figure elette in consiglio, per esempio Antonio Oppicelli, coordinatore cittadino di Fdi e il capogruppo in Regione Stefano Balleari, ma anche la consigliera regionale della lista Toti Lilli Lauro, oltre agli assessori comunali di Forza Italia, Mario Mascia e della Lega, Francesca Corso. La riunione, a quanto filtrato ha avuto toni decisamente più pacati rispetto a quelli delle ultime ore. Solo qualche accenno all'opportunità che l'assessore al Sociale Lorenza Rosso si dimetta, come chiesto a gran voce dall'opposizione, ma l'ipotesi al momento appare più che remota.



