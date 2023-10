Comune Chiavari, accordo per riqualificazione area ex Italgas

La giunta del Comune di Chiavari ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la società Ostro Srl inerente il progetto di riqualificazione dell'area Ex Italgas. Si chiude così la vicenda decennale della dismissione degli uffici dell' Italgas ricettacolo di rifiuti e presenze abusive proprio a due passi dal centro. "Non ci saranno nuove cementificazioni in via Trieste - spiega il sindaco Federico Messuti - Gli interventi che verranno realizzati dalla società Ostro Srl prevedono anche un collegamento con il nuovo Palazzo di Giustizia, la ristrutturazione del marciapiede pedonale, un'area parcheggio a uso pubblico, ciclo posteggi e nuove aree verdi. La stessa Italgas, con un accordo del 2001, aveva ceduto gratuitamente lo spazio per costruire il nuovo tribunale in cambio della possibilità di realizzare due nuovi palazzi. Oggi invece, sono stati rivisti gli accordi senza nessun contenzioso e in via Trieste nascerà una zona verde con parcheggi a disposizione della città". Il sindaco poi ha sottolineato l'approvazione dello schema di convenzione che "smentisce ancora una volta le sterili polemiche e falsi annunci sulla costruzione di nuovi edifici".



