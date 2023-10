Arriva in sala La fortuna è in un altro biscotto

Inedita dark comedy girata in Liguria, prodotta e distribuito da Ahora! Film, dal 5 ottobre arriva nelle sale italiane La fortuna è in un altro biscotto.

Opera prima del regista ligure Marco Placanica, il film vede protagonisti attori provenienti dal ricco vivaio di talenti genovesi come Manuel Zicarelli (regista e sceneggiatore italiano, ha scritto e diretto la pellicola Ho bisogno di te), Enzo Paci (recentemente protagonista della serie tv Rai Blanca), Fabrizio Contri (Distretto di Polizia, Don Matteo, Incantesimo 8, Esterno Notte e Rapito di Bellocchio), Daniela Camera (Lost in Laos, Don Matteo 10, Rec - Fattore Umano) che formano un affiatato cast corale affiancato dalle migliori maestranze del territorio ligure. In La fortuna è in un altro biscotto la provincia ligure fa da sfondo ad una storia universale che racconta il difficile rapporto con i genitori e di un conto in sospeso, di un lutto non ancora elaborato e della difficoltà di diventare adulti senza sprofondare nelle sabbie mobili create dalle generazioni precedenti. Protagonisti di queste storie, diverse ma intrecciate tra loro, sono Leo e l'ostinato tentativo di mantenere un legame con il suo passato; Virginia e Federico intrappolati nella speranza di un amore da romanzo irrealizzabile; Tonino Paffone e Manfredo Collini, due uomini ossessionati dal desiderio di predominanza e prevaricazione.





