Vigneti Cinque Terre inseriti nel Registro paesaggi rurali

Il paesaggio dei terrazzamenti e della viticoltura delle Cinque Terre entra a far parte del prestigioso Registro nazionale dei paesaggi rurali storici del Ministero dell'Agricoltura, che permette di candidare l'area al programma di salvaguardia dell'eredità agricola di importanza globale della Fao e concede la priorità di finanziamento nel Piano di sviluppo rurale e nella programmazione comunitaria.

Il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha firmato il decreto.

L'appartenenza al registro conferma il ruolo di pubblica utilità degli agricoltori e garantisce un canale preferenziale attraverso cui intercettare risorse e finanziamenti da destinare allo sviluppo di progetti agricoli sostenibili. "I paesaggi rurali storici di elevato valore architettonico, culturale, ecologico come quello delle Cinque Terre non si possono salvaguardare se non mantenendoli in produzione, a fronte di elevati costi di gestione. Il riconoscimento - ha commentato Donatella Bianchi, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre -, frutto di un minuzioso e complesso lavoro multidisciplinare coordinato dal Parco, rappresenta un decisivo fattore di tutela e al tempo stesso offre nuovi strumenti di valorizzazione con misure di sostengo ad hoc per l'unicità del nostro paesaggio". Bianchi ha aggiunto che si tratta di un "paesaggio verticale, unico, costruito da generazioni, un miracolo architettonico irripetibile che si origina nelle ragioni del vino".

Il dossier di candidatura è stato curato da un gruppo interdisciplinare composto da accademici delle università di Venezia e Genova e dagli uffici del Parco stesso con la supervisione del ministero. Nonostante la tendenza all'abbandono delle fasce coltivate che si è registrato a partire dagli anni Settanta "i dati evidenziano una netta inversione di tendenza, specialmente dalla istituzione del Parco Nazionale che ha riportato alla coltivazione dei terrazzamenti un significativo numero di ettari di territorio", si legge nella relazione. Il 63,18% del territorio candidato è rimasto immutato dal 1973 al 2020.



