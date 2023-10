Ultima udienza processo Tirreno Power, oggi attesa la sentenza

Si è aperta stamani a Savona l'ultima udienza del processo Tirreno Power. In giornata è attesa la sentenza. A giudizio ci sono 26 tra manager ed ex manager della centrale elettrica di Vado Ligure (Savona), accusati di disastro ambientale e sanitario colposo. Il processo ha preso il via nel 2019 al termine di un procedimento iniziato nel 2013 che l'anno dopo aveva visto la Procura di Savona sequestrare i due gruppi a carbone della centrale, che oggi sono smantellati.

Il pm Elisa Milocco ha chiesto per quasi tutti gli imputati (ad eccezione di due, di cui uno deceduto) una pena di 3 anni e mezzo di reclusione, sostenendo che non fosse sufficiente il rispetto dei limiti di legge per le emissioni ma che sarebbe stato necessario l'impiego, da parte dell'azienda, delle migliori tecnologie disponibili. Una tesi sempre respinta dalla difesa, che si appella appunto al rispetto delle prescrizioni di legge.

Al processo partecipano come parti civili Ministero della Salute e dell'Ambiente, Accademia Kronos, Codacons, Cittadinanza Attiva, Adoc, Articolo 32, Greenpeace, Medicina Democratica, Legambiente, Uniti per la salute, Wwf e Anpana.



