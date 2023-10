Protesta operai a convegno Ansaldo E., grida e striscione

Manifestazione di protesta degli operai di Ansaldo Energia all'inizio di un convegno organizzato a Genova dall'azienda per festeggiare i suoi 170 anni. Al grido di "Ansaldo Energia è nostra e non si tocca" dietro allo striscione "Ansaldo: 170 anni di storia, vogliamo il lavoro", oltre un centinaio di lavoratori hanno protestato nel pomeriggio ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, all'ingresso del palazzo che ospita il convegno. Tra i presenti, ci sono l'amministratore delegato Fabbri, il sindaco di Genova Bucci e il presidente della Regione Toti.

I lavoratori sono stati tenuti a distanza dall'ingresso dalle forze dell'ordine che hanno schierato diversi uomini.

In piazza senza bandiere sindacalisti della Fiom e della Fim, mentre la Uilm ha deciso di non partecipare alla protesta.

"Siamo qui per far sentire la voce preoccupata e tesa dei lavoratori - dichiara il responsabile della Fiom aziendale Federico Grondona - perché manca il lavoro in fabbrica e hanno annunciato uno scarico di quasi 200mila ore di lavoro l'anno prossimo, zero nuove commesse acquisite e i prodotti che dovevamo fare a Genova sulle energie rinnovabili verranno spostati tutti a Trieste".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA