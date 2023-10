Processo Tirreno Power, tutti assolti

Assoluzione piena per tutti gli imputati "perché il fatto non sussiste" nel processo Tirreno Power. Lo ha deciso oggi il giudice Francesco Giannone del tribunale di Savona. A giudizio, con l'accusa di disastro ambientale e sanitario colposi, c'erano 26 tra manager ed ex manager della centrale elettrica di Vado Ligure (Savona). Il processo era iniziato nel 2019 e nasceva da una inchiesta della Procura di Savona che aveva portato nel 2014 al sequestro dei due gruppi a carbone (oggi smantellati). La pm Elisa Milocco, aveva chiesto una pena di 3 anni e mezzo per tutti gli imputati ad eccezione di due (di cui uno nel frattempo deceduto).



