Picco ancora chiuso, Spezia offre i pullman ai tifosi

Lo Spezia Calcio paga quattro pullman ai propri abbonati per raggiungere lo stadio di Cesena, dove si giocherà Spezia-Pisa. L'iniziativa del club prova a venire incontro ai tifosi che, per la quarta volta in campionato, troveranno lo stadio Picco chiuso durante i lavori di ampliamento e ammodernamento della tribuna dell'impianto di casa. I posti a disposizione sono in totale 212 con partenza domenica mattina dalla piazza antistante il Palazzetto dello Sport. Lo stadio Picco dovrebbe essere riaperto il prossimo 28 ottobre in occasione di Spezia-Cosenza. In questi giorni è terminata la sostituzione dei seggiolini del settore distinti, mentre si inizia a montare la copertura della tribuna che, a lavori completati, ospiterà 1.300 persone e sarà rinnovata negli spogliatoi, nell'area media e nelle aree hospitality.



