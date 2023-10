Pedone travolto da auto a Genova Quarto, è grave

Un uomo di circa 50 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da una macchina mentre attraversava in via Maggio nel quartiere di Genova Quarto. L'uomo è stato travolto e scaraventato contro un palo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l'automedica. Il pedone è stato stabilizzato e intubato e portato in codice rosso all'ospedale San Martino. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto successo per capire di chi sia la responsabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA