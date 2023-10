La 'bibliotechina' per bimbi autistici, tornare a leggere favole

Le favole come mezzo di 'evasione' e di 'crescita'. Nella sala d'aspetto della Neuropsichiatria Infantile dell'Asl5, alla Spezia, da oggi è presente una bibliotechina dedicata ai bambini autistici. I libri e la piccola libreria sono stati donati dal Comune della Spezia, in collaborazione con la locale libreria Giunti al Punto. "Torniamo a leggere le favole ai nostri ragazzi - ha esortato Franco Giovannoni, direttore della struttura complesso di Neuropsichiatria Infantile dell'Asl5 -. Oggi gli adolescenti hanno un pensiero per immagini, determinato dall'uso di smartphone e tablet. Non demonizzo questi strumenti, ma rischiamo di creare una società in cui non siamo più in grado di raccontare, un mondo 'galleria' di immagini".

A rappresentare il Comune, nell'inaugurazione della bibliotechina, l'assessore alle Politiche sanitarie Giulio Guerri. "Abbiamo aderito subito a questa iniziativa, con l'acquisto di due bibliotechine con testi da 0 a 6 anni e da 6 a 11 anni per dare la possibilità ai bambini di disporre di strumenti di apprendimento e divertimento, anche durante i momenti di attesa nella struttura. Sosteniamo la loro crescita anche con piccoli gesti come questo".

Il libro diventa così occasione di crescita e socializzazione, "ancora più importante quando si ha a che fare con fragilità e situazioni in cui ci sono difficoltà. La sanità, come la scuola - ha sottolineato il direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro, non lascia indietro nessuno"



