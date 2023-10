In Val di Vara taglio abusivo 148 alberi, denunciata ditta

I Carabinieri Forestali della Spezia hanno sequestrato 40 tonnellate di legname in Val di Vara frutto del taglio di 148 alberi di cerro. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti in località La Macchia, nel territorio di Varese Ligure, accertando il disboscamento di una zona di diecimila metri quadri da parte di una ditta specializzata, che però avrebbe operato senza autorizzazione. Per questo è scattata una sanzione da 5000 euro, mentre il titolare è stato denunciato per violazione paesaggistica, relativamente al taglio abusivo, e al testo unico edilizia in merito alla pista d'esbosco realizzata. Il legname accatastato sul piazzale, secondo le indagini dei carabinieri, è stato in parte venduto come legna da ardere.



