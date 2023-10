Container per migranti, collaboratrice dell'assessore si dimette

Ha presentato le dimissioni nelle ultime ore, dopo la bufera scoppiata sul caso dei container destinati a minori stranieri non accompagnati, Valentina Militerno, collaboratrice dell'assessore al Sociale del Comune di Genova Lorenza Rosso e proprietaria della società dove un ente del terzo settore vorrebbe realizzare il centro di accoglienza nei moduli abitativi tanto criticati negli ultimi giorni da residenti, opposizioni e comitati. Durante il consiglio comunale di oggi a Genova il sindaco Marco Bucci dovrebbe intervenire per chiarire la situazione, inoltre è in programma un articolo 55 (un documento con cui l'aula chiede di approfondire un tema specifico, ndr) sul tema dell'accoglienza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA