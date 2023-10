Container migranti, Bucci "area Rivarolo non sarà utilizzata"

"Non c'è alcun dubbio che ci sia stato un grosso inciampo e ora bisogna trovare una soluzione, la collaboratrice dell'assessore Rosso ha dato le dimissioni alle ore 11 di questa mattina ed è certificato, inoltre il terreno di cui si è capita la proprietà nelle ultime 18 ore non sarà utilizzata per alcuna attività legata all'amministrazione pubblica del comune di Genova". Così il sindaco di Genova Marco Bucci in apertura del consiglio comunale in merito alla questione del centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati che un ente del terzo settore avrebbe voluto realizzare utilizzando container adattati a moduli abitativi in via Negrotto Cambiaso, a Rivarolo, in Valpolcevera. Il terreno dove avrebbe dovuto sorgere il centro è di proprietà di una collaboratrice dell'assessore al Sociale Lorenza Rosso.

"Abbiamo appurato con l'avvocatura del Comune che non ci sono problemi legali - ha aggiunto il sindaco - ma siccome c'è un discorso di potenziale conflitto d'interesse, e noi dobbiamo, da pubblica amministrazione, lavorare in nome della massima trasparenza, è giusto che il processo sia interrotto". Bucci però precisa: "Questo non vuol dire che i moduli abitativi sono una soluzione da scartare a priori, a Milano e Torino li utilizzano e funzionano, rimangono un'opzione, si tratta di trovare però il posto giusto. Ora risolta la questione possiamo andare avanti".



