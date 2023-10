Camion a fuoco e tamponamento tra tir, caos sulla A10

Mattina di gravi disagi sulla autostrada A10 per l'incendio di un camion frigo su un viadotto nei pressi di Albisola (Savona) e per un tamponamento tra tre tir a Imperia Ovest. Non ci sono feriti ma si sono creati chilometri di coda in attesa che si concludano le operazioni di bonifica. La società di gestione nel primo caso ha invitato ad uscire ad Albisola e rientrare in autostrada a Savona Vado dopo aver percorso la viabilità esterna. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia ed i Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno creato un forte fumo e un odore acre che ha raggiunto i quartieri di Villapiana e Lavagnola dove gli abitanti evitano di tenere aperte le finestre.

Nel secondo incidente le code sono tra gli svincoli di Imperia Ovest e Arma di Taggia per il tamponamento tra tir in una galleria in direzione del confine di Stato. Due dei tir coinvolti sono riusciti a raggiungere una piazzola di sosta, mentre il terzo dovrà essere spostato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA