Acciaierie, oggi riunioni sindacali per decidere nuove proteste

Prosegue lo stato di agitazione nello stabilimento Acciaierie d'Italia di Genova ma i lavoratori oggi sono rientrati al lavoro, anche se sono pronti a nuove mobilitazioni che potrebbero essere decise oggi durante una riunione del segretari nazionali di categoria. A deciderlo è stata l'assemblea che si è svolta questa mattina alle 8 davanti alla portineria dello stabilimento di Cornigliano dopo la protesta di ieri, con un corteo che ha percorso le strade del ponente. "Dopo le 24 ore di sciopero l'assemblea ha deciso di rientrare - ha spiegato il segretario della Fiom Cgil Stefano Bonazzi - in attesa del coordinamento nazionale con i segretari nazionali chiamati a decidere oggi tutti assieme a livello di gruppo come procedere con la lotta. Per quanto riguarda Genova, inoltre, vedremo anche i risultati dell'incontro con il presidente della Regione e il sindaco".

"Continua lo stato di agitazione - aggiunge Nicola Appice, RSU FIM Cisl - aspettiamo l'incontro del coordinamento nazionale per pianificare le prossime azioni di lotta perché la situazione ormai è diventata insostenibile".



