Sindaco Ventimiglia, 50% migranti presi a carico è irregolare

"Secondo i dati della polizia di frontiera, che sono i più ufficiali perché sono quelli dei migranti che vengono presi in carico al valico di Ponte San Luigi, il 50% dei migranti rifiuta di identificarsi, inventa degli alias, rifiuta integrazione o accoglienza quindi è chiaro che se c'è un sistema logistico quando vengono presi in consegna a Ponte San Luigi devono essere trasferiti direttamente in un Cpr e, non come succede oggi, lasciati liberi nella nostra città. Così avremmo risolto il 50% dei problemi". Lo ha detto il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro (Lega), al termine del vertice sull'ordine e la sicurezza pubblica sui migranti, che si è svolto in prefettura a Imperia, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il primo cittadino ha riferito che i migranti in città sono tra i 400 e i 500.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA