Protesta a Ventimiglia per l'arrivo del ministro Piantedosi

A pochi minuti dall'arrivo in piazza del Comune a Ventimiglia del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per incontrare il sindaco della città di confine Flavio Di Muro (Lega) e discutere di immigrazione, si accende la protesta. Alcuni attivisti dell'associazione "Non una di meno" hanno mostrato uno striscione con su scritto "Tutte senza frontiere" mentre alcuni attivisti di sinistra contestano l'apertura dei centri per il rimpatrio.

L'ipotesi di aprire un Cpr a Ventimiglia ha diviso la città con il centrosinistra che chiede un centro transitorio anziché di permanenza e rimpatrio.



