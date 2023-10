Uno dei nuovi Cpr annunciati dal governo non sarà a Ventimiglia ma verrà allestito "in Liguria".

Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Imperia dove ha presieduto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ministro ha anche annunciato il rinforzo con circa 43 unità di forze di polizia a Ventimiglia.



