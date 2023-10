Paura nella notte alla Foce, a fuoco pub scozzese

Un incendio è divampato alle 5 del mattino al Tartan Pub, noto locale scozzese di via Tommaso Invrea nel quartiere Foce a Genova. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e il 118. Alcune persone, che abitano al primo piano dello stabile, sono scese in strada perché il fumo ha invaso le loro case ma nessuno è rimasto ferito o intossicato. Ancora da chiarire le cause: potrebbe essere stato il corto circuito di un elettrodomestico ma non è esclusa la pista dolosa.



