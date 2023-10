Madre e figlio sono stati aggrediti ieri sera in via Walter Fillak, a Sampierdarena. La donna è stata colpita alla testa con una bottiglia mentre il figlio è stato ferito con i cocci di vetro al braccio e alla schiena. I due sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice giallo, media gravità, all'ospedale Villa Scassi. Sulla vicenda indaga la polizia.



