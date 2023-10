Il ministro Piantedosi a Ventimiglia, incontro con il sindaco

E' arrivato a Ventimiglia alle 10 circa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Accompagnato dalla scorta è entrato in Comune per un incontro riservato con il sindaco Flavio Di Muro. In occasione della visita gli uffici sono stati chiusi al pubblico. Alcune persone hanno mostrato un paio di striscioni, ma nessun fischio o altre contestazioni.

Protesta a Ventimiglia per l'arrivo del ministro Piantedosi

A pochi minuti dall'arrivo in piazza del Comune a Ventimiglia del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per incontrare il sindaco della città di confine Flavio Di Muro (Lega) e discutere di immigrazione, si accende la protesta. Alcuni attivisti dell'associazione "Non una di meno" hanno mostrato uno striscione con su scritto "Tutte senza frontiere" mentre alcuni attivisti di sinistra contestano l'apertura dei centri per il rimpatrio. L'ipotesi di aprire un Cpr a Ventimiglia ha diviso la città con il centrosinistra che chiede un centro transitorio anziché di permanenza e rimpatrio.

Migranti: Sindaco Ventimiglia, abitanti non vogliono irregolari

"I cittadini chiedono non tanto un Cpr o questioni giuridiche difficili da spiegare, ma che siano allontanate dalla città persone irregolari, che di giorno e di notte compiono risse, delinquono, non vogliono integrarsi e rifiutano l'accoglienza e per questo ci sono gli ordini di allontanamento ed espulsione che oggi sono lettera morta: perché in questo Paese e in questa realtà territoriale mancano i Cpr, che danno la possibilità a un sindaco che ha la necessità di garantire la sicurezza urbana di allontanare persone che la stessa sicurezza urbana vanno a infrangere". Lo ha detto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro (Lega), a margine della visita nel Comune di confine del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Poi - ha aggiunto - il primo provvedimento che ho firmato è il Pad di assistenza a minori, famiglie, donne e soggetti vulnerabili. In previsione dell'inverno serve anche un centro specifico, una struttura adeguata per raccogliere chi si fa identificare. Per dare un minimo di assistenza e accoglienza servono strutture diversificate per evitare bivacchi e situazioni di illegalità".

Ministro Piantedosi termina visita a Ventimiglia, ora a Imperia

È terminato in Comune a Ventimiglia l'incontro del ministro Piantedosi con il sindaco di Ventimiglia Di Muro, incontro al quale hanno partecipato il questore di Imperia Giuseppe Peritore e il prefetto Valerio Massimo Romeo. Il ministro dell'Interno, dopo una breve visita al Commissariato di polizia di Ventimiglia dove si trovano anche i responsabili della Polizia di frontiera, si recherà adesso in prefettura a Imperia dove prenderà parte al Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza al termine del quale è previsto un punto stampa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA