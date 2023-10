Ex Ilva, lavoratori bloccano strada con mezzi pesanti

Al termine dell'assemblea tenuta davanti ai cancelli dello stabilimento Arcelor Mittal di Genova Cornigliano i lavoratori, con alcuni mezzi pesanti, hanno iniziato il corteo e bloccato la rotonda. La parola d'ordine, decisa in assemblea, è 'Basta Cassa'. Sindacati e lavoratori chiedono tra l'altro alle istituzioni locali di fare chiarezza mentre Apice (Cisl) chiede un incontro con Comune e Regione Liguria perché "chiariscano la loro posizione". Usb ha posto l'accendo sul tema sicurezza ricordando che è "pericoloso lavorare in fabbrica perché azienda non investe". Fiom ha affermato che "la lotta inizia e non si sa dove va a finire.

Siamo consapevoli di quel che facciamo - ha detto Armando Palombo - ma andremo avanti finché qualcuno non si farà sentire".



