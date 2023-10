Ex Ilva, lavoratori bloccano strada con mezzi pesanti

ORE 9

Al termine dell'assemblea tenuta davanti ai cancelli dello stabilimento Arcelor Mittal di Genova Cornigliano i lavoratori, con alcuni mezzi pesanti, hanno iniziato il corteo e bloccato la rotonda. La parola d'ordine, decisa in assemblea, è 'Basta Cassa'. Sindacati e lavoratori chiedono tra l'altro alle istituzioni locali di fare chiarezza mentre Apice (Cisl) chiede un incontro con Comune e Regione Liguria perché "chiariscano la loro posizione". Usb ha posto l'accendo sul tema sicurezza ricordando che è "pericoloso lavorare in fabbrica perché azienda non investe". Fiom ha affermato che "la lotta inizia e non si sa dove va a finire.

Siamo consapevoli di quel che facciamo - ha detto Armando Palombo - ma andremo avanti finché qualcuno non si farà sentire".

A Genova sciopero e assemblea, scoppia la protesta ex Ilva

"Meglio la lotta disperata che vivere una disperazione senza lotta". E' questo il senso dello striscione rosso che i lavoratori dello stabilimento di Genova di Arcelor Mittal hanno esposto davanti alle portinerie per dare un segnale di questa giornata di mobilitazione. La Rsu unitaria di Genova Cornigliano infatti in continuità con la mobilitazione di Taranto ha dichiarato 24 ore di sciopero a partire dal primo turno di oggi, anche nel reparto zincatrure. I lavoratori in questo momento sono riuniti davanti allo stabilimento per decidere quali saranno le modalità di lotta.Tra gli striscioni esposti anche uno con scritto 'Basta cassa' perché, spiegano i sindacati, "i lavoratori di -Cornigliano hanno già pagato troppo".





