Ex Ilva, conclusa manifestazione di protesta a Genova

Si è conclusa intorno alle 13 col ritorno in fabbrica la manifestazione dei lavoratori di Acciaierie di Italia dello stabilimento di Cornigliano nel ponente di Genova. Le RSU avevano dichiarato 24 ore di sciopero seguendo l'iniziativa che era già stata messa in atto a Taranto.

I lavoratori sono usciti dallo stabilimento poco dopo le 8.30 formando un corteo che ha bloccato diverse arterie del traffico cittadino, dalla rotonda di Cornigliano, prima di imboccare via San Giovanni D'Acri, poi la strada Guido Rossa, spostandosi poi per via Cornigliano e Sampierdarena prima di ritornare in fabbrica. Il corteo è stato preceduto da alcuni mezzi pesanti utilizzati all'interno della fabbrica. Per i lavoratori "è una situazione drammatica e bisogna intervenire velocemente perché lo stabilimento di Cornigliano ha bisogno di un vero sostegno".



