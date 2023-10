Casinò Sanremo sfonda 40mln di incasso, record dal 2012

Il Casino di Sanremo ha superato i 40 milioni di incassi nei primi nove dell'anno, con il terzo trimestre che chiude con un più 26,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, obiettivo che non si ripeteva dal 2012.

Soltanto nel mese di settembre la casa da gioco ha introitato 4,6 milioni (+20,7%). Le presenze, inoltre, hanno superato quota 150mila da inizio anno. A settembre i giochi tradizionali hanno portato circa 1,1 milioni con un exploit della fair roulette (+98%) mentre le slot sono volate a quota 3,5 milioni (+14,6%).

Da inizio 2023, le slot machine hanno incassato 30,7 milioni (+21%). Sempre alle slot è anche record di vincite pagate. Negli ultimi nove mesi, infatti, sono stati erogati 7 milioni in montepremi superiori ai cinquemila euro ciascuno. "Sono numeri vincenti che non si realizzavano da undici anni - ha detto il presidente e ad di Casinò spa, Gian Carlo Ghinamo - e sono molti i pokeristi già candidati al Festival Sanremo Poker Cup, con montepremi di 200 mila euro, che si terrà dal 4 all'8 ottobre prossimi. Spettacoli e prestigiosi gala, momenti culturali di grande qualità completano l'impegno aziendale, teso a consolidare i segnali positivi in un anno che si farà ricordare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA