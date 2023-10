Al via 56 mln di lavori per la metropolitana a Corvetto

Sono iniziati i lavori da 56 milioni per costruire la stazione della metropolitana di Genova in piazza 'Corvetto' , un investimento in gran parte finanziato con i fondi del Pnrr. I dettagli dell'opera, compreso il cronocropogramma, sono stati presentati a palazzo Tursi dall'assessore alla Mobilità del Comune Matteo Campora insieme alla project manager Manuela Sciutto.

"È un momento atteso dal 2012 - commenta Campora -. La stazione, tra quelle di Brignole e De Ferrari, sarà utilizzabile nell'aprile 2026 e con l'apertura delle due nuove stazioni di Canepari e Martinez renderà la metropolitana un mezzo di trasporto pubblico sempre più attrattivo".

L'ingresso della stazione sarà unico da via Santi Giacomo e Filippo, poi scale mobili e ascensori permetteranno di scendere fino a 30 metri di profondità. Resta al momento nel cassetto per mancanza di fondi il progetto di un tunnel di collegamento diretto tra la futura stazione di Corvetto e via San Vincenzo, strada dello shopping cittadino. "E' un progetto che dobbiamo sempre tenere a mente - dichiara l'assessore - perché se troveremo le risorse potrà costituire un plus importantissimo per il centro città".



