Aci, al via raccolta fondi per ospedale pediatrico Gasilini

L'Automobile Club Genova lancia una raccolta fondi per contribuire all'allestimento del centro elioterapico dell'Ospedale pediatrico Giannina Gaslini che sarà a disposizione di tutti i piccoli degenti e dei loro accompagnatori.

L'iniziativa è stata avviata il 2 Ottobre e terminerà il 30 Giugno 2024.

I Soci ACI potranno fare la donazione di 1 euro all'atto di acquisto dell'associazione, sia presso gli Uffici di Sede dell'Automobile Club Genova che presso gli Uffici delle 17 Delegazioni ACI ubicate su tutto il territorio provinciale.

L'Automobile Club Genova si impegna a raddoppiare il valore di ogni donazione. Per info si può consultare il sito www.genova.aci.it "Contiamo sul cuore dei nostri soci per aiutare i bambini del Gaslini e contribuire a realizzare uno splendido progetto dell'Ospedale", hanno dichiarato il presidente Carlo Bagnasco e il direttore Raffaele Ferriello.



