Acciaierie, Ghio 'servono risposte rapide dal Governo'

"Il governo deve dare risposte rapide ed efficaci alle criticità sollevate da sindacati e lavoratori di Ex Ilva che oggi hanno manifestato a Genova. Non si può perdere ulteriore tempo: servono risposte immediate rispetto agli investimenti necessari per eseguire tutte le attività volte alla messa in sicurezza e all'ammodernamento degli impianti e per giocare un ruolo importante nei mercati in crescita, come quello del ciclo della latta, che tocca da vicino Genova. Il settore siderurgico è fondamentale per l'economia italiana e il suo rilancio non può più essere rimandato. Regione Liguria e Comune di Genova siano il pungolo quotidiano del governo affinché ci siano segnali chiari e inequivocabili verso un sostegno all'azienda e ai suoi lavoratori". Così la deputata e vicecapogruppo PD alla Camera Valentina Ghio.

"La manifestazione promossa dai sindacati è utile per tenere alta l'attenzione e scuotere le istituzioni locali che devono avere come primo obiettivo quotidiano il sostegno all'industria e impegnarsi per risolvere le crisi industriali di questa Regione a partire da ex Ilva, ma anche Ansaldo Energia che deve avere adeguato sostegno dallo Stato nell'acquisizione di commesse internazionali nei settori tradizionali e nel supporto allo sviluppo della produzione green e orientata verso la transizione ecologica. Bisogna intervenire e impegnarsi a tutti i livelli istituzionali, che producano fatti concreti", conclude Ghio.



