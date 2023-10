Violenza donne: due arresti dei carabinieri a Genova

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Genova in due interventi distinti per reati contro le donne, uno perseguitava l'ex compagna, l'altro maltrattava l'attuale convivente. I carabinieri di Sestri Ponente hanno arrestato un milanese di 46 anni, già gravato da pregiudizi di polizia, a seguito delle reiterate violazioni del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. I carabinieri di Carignano supportati dai militari di Cornigliano, hanno arrestato un italiano di 49 anni, già sottoposto alla misura alternativa dell'obbligo di firma per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex moglie, che reiterava il reato anche nei confronti dell'attuale convivente.





