Taglia il braccialetto elettronico per scappare in Francia

È evaso dagli arresti domiciliari tagliando il braccialetto elettronico con l'intenzione di fuggire dall'Italia con una carta di identità francese intestata a una terza persona, ma i carabinieri lo hanno arrestato. È l'episodio che ha visto protagonista la polizia locale di Genova che, durante un controllo su un veicolo in via Sardorella, ha fermato un uomo di nazionalità gabonese privo di documenti, il quale ha poi dichiarato di essere evaso dagli arresti domiciliari con controllo elettronico.

Gli agenti si sono quindi recati nell'abitazione dell'uomo a Sampierdarena, dove era già presente una pattuglia dei carabinieri allertata dall'allarme del braccialetto elettronico, che era stato tagliato di netto. Nell'abitazione è stata trovata anche una carta di identità francese che il soggetto intendeva utilizzare per allontanarsi dall'Italia. I carabinieri hanno proceduto all'arresto dell'uomo, il quale verrà processato domani per direttissima.



