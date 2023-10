Operazioni antidroga a Ventimiglia, 4 arresti

Si è conclusa con 4 arresti e il sequestro complessivo di quasi 4 chili di stupefacente, una doppia operazione antidroga condotta dalla polizia a Ventimiglia. Diverse le perquisizioni eseguite con l'unità cinofila, che hanno permesso di scoprire nel centro storico cittadino circa 1.750 grammi di cocaina, 1.100 grammi di hascish e una cinquantina di grammi di marijuana.

Le manette sono scattate per: Salvatore Larosa, di 37 anni, Orazio Esposito, di 50 anni e Letizia Raco, di 28 anni. Nel corso dell'operazione sono stati trovati anche due bilancini di precisione, una lama e 1.500 euro in contanti. La seconda operazione è avvenuta in località Sant'Antonio, dove sono stati sequestrati oltre 900 grammi di marijuana ed è stato arrestato Gilberto Iamundo, di 46 anni. Indagini sono in corso per risalire alla provenienza e alla destinazione della droga.





