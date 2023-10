Oltre 42 milioni per strade e piste ciclabili in Liguria

La Regione Liguria investirà oltre 42 milioni per interventi sulle strade e le piste ciclabili nell'ambito dell'intesa sul Fondo di sviluppo e coesione siglata nei giorni scorsi con il Governo. Una quota rilevante delle risorse sarà destinata per realizzare importanti tratti del progetto della ciclovia tirrenica che andrà a collegare Ventimiglia con Sarzana e, grazie alla collaborazione con le Regioni Toscana e Lazio, Ventimiglia con Roma.

"La Liguria è stata la prima Regione a sottoscrivere un accordo con il Governo sui progetti finanziati con il fondo Fsc", commentano il presidente della Regione Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

Previsti 42 interventi in Liguria tutti immediatamente cantierabili e con progetti esecutivi già pronti. Oltre alla pista ciclabile gli investimenti interesseranno le strade secondarie in particolare nei Comuni dell'entroterra. Nell'area della Città metropolitana di Genova i fondi disponibili saranno oltre 7 milioni e 900mila, nella provincia di Savona oltre 4,2 milioni, nella provincia della Spezia 14,6 milioni e in quella di Imperia 15,8 milioni.



