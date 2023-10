Il festival della vela solidale conquista il golfo della Spezia

Una flotta di 70 barche ha veleggiato nel golfo della Spezia con a bordo oltre 120 persone diversamente abili, fragili, bambini, anziani. Le associazioni del territorio hanno risposto in massa all'invito di 'Marelibera', il festival della vela solidale promosso dall'Unione italiana vela solidale e organizzato dall'associazione 'Nave di Carta'.

La manifestazione è stata resa possibile grazie alle barche messe a disposizione dai circoli velici del golfo. Ospite d'onore della veleggiata Marco Rossato, velista con disabilità motoria che ha messo a disposizione la sua barca attrezzata per l'imbarco di carrozzine. Anche il catamarano 'Spirito' di Stella era sulla linea di partenza con a bordo persone con disabilità motoria.

Il sindaco Pierluigi Peracchini e l'assessore alle Politiche sociali Lorenzo Brogi hanno ricevuto in consegna la barca comune costruita dai cittadini di tutte le età, da 1 a 90 anni, su 200 piccole tavolette di fasciame i bambini, le persone con disabilità e semplici cittadini hanno lasciato messaggi sul mare, sulla solidarietà, sul senso di essere una comunità che è 'sulla stessa barca'.



