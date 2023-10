Furgone prende fuoco, 6 km di coda in autostrada A12

Un furgone per il trasporto di cavalli ha preso fuoco lungo l'autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova provocando oltre 6 chilometri di coda. Lo rende noto Autostrade per l'Italia comunicando che "l'incendio del carrello appendice è stato spento" a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco. Il traffico in direzione del capoluogo ligure al momento scorre su una corsia. A chi viaggia in direzione di Genova, si consiglia di "uscire a Chiavari e rientrare a Rapallo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso".



