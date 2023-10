Calcio: Gilardino 'dovevamo chiuderla prima'

"Il rammarico più grande è non averla chiusa e aver preso il gol nel recupero, ma questa gara ci deve dare forza e consapevolezza per il futuro, anche perché l'Udinese è una squadra forte, di gamba, che ha fisicità. Per me questa partita è stata importante per il percorso che dovremo andare a fare e per il proseguo del campionato: ci farà crescere". Così Alberto Gilardino dopo il pareggio esterno raccolto dal suo Genoa, al Friuli.

"Se avessimo vinto non avremmo rubato nulla - ha aggiunto - e tutti gli interpreti di oggi hanno dato un contributo al risultato. Dovevamo forse essere più lucidi in contropiede, tenendo palla e magari facendoci fare fallo, per far trascorrere il tempo. Quando ho inserito Messias era proprio per darci qualità nelle ripartenze: è entrato benissimo anche oggi. Il ginocchio di Retegui? Penso non sia nulla di grave".



