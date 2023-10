Ancora un ko e la Samp sprofonda, Pirlo rischia

Un campione del mondo in panchina, un ex di lusso in tribuna a tifare, ma non basta: la Sampdoria sprofonda nelle parti piu' basse della classifica di serie B, e traballa la panchina di Andrea Pirlo. E' iL 2-1 del Catanzaro a Genova è l'ennesimo flop al Ferraris della Sampdoria che ha incassato la quarta sconfitta casalinga in campionato in altrettante partite, scendendo così al penultimo posto di una serie cadetta, evidentemente durissima per gli uomini di Pirlo.

Ed è proprio il tecnico bresciano che rischia l'esonero.

Non basta alla Samp di giocare sotto gli occhi di Roberto Mancini, giocatore simbolo della Samp scudetto nell'era Mantovani; l'ex ct dell'Italia, oggi alla guida dell'Arabia Saudita, è arrivato a Genova per salutare il figlio Andrea, ds del club ligure e ne approfitta per tornare nel 'suo' stadio genovese.

Bordata di fischi del pubblico doriano al grido ''tirate fuori i c….''. Rischia, evidentemente, Andrea Pirlo con la Samp penultima con tre punti ufficiali, anche se sarebbero cinque vista la penalizzazione di 2 punti relativa allo scorso anno.

Una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte, zero punti ancora tra le mura amiche. E già si parla del ritorno in panca di Beppe Iachini, un ritorno visto che portò la Samp in serie A nel 2011-2012. Da non trascurare però anche Filippo Inzaghi, libero dopo l'esperienza alla Reggina conclusa col fallimento del club.



