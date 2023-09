Svelata a Genova la nuova facciata dei Teatri di Sant'Agostino

Con uno spettacolo di giochi di luce, danzatori acrobatici e un sipario virtuale nel cuore del centro storico di Genova è stata inaugurata la nuova facciata dei Teatri di Sant'Agostino dopo un intervento di efficientamento energetico realizzato dal Comune con circa 2 milioni di euro del Pnrr.

I lavori hanno permesso di migliorare l'efficienza energetica della struttura, all'interno i corpi illuminanti sono sostituiti con luci a tecnologia led riducendo il consumo energetico e migliorando la qualità della luce del teatro, sono stati poi sostituiti i generatori di calore con pompe a funzionamento elettrico, che renderanno il riscaldamento dell'edificio più sostenibile ed ecologico. L'occasione è stata anche quella per inaugurare la nuova stagione del teatro della Tosse.

"Abbiamo concluso un progetto ambizioso, nei tempi previsti, che valorizza un luogo tra i più simbolici non solo per la cultura in città ma anche per la socialità dei genovesi, nel cuore del nostro bellissimo centro storico", sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.





