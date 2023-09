Prima vittoria per lo Spezia, Alvini salva la panchina

Lo Spezia centra la prima vittoria in campionato battendo il Feralpisalò per 1-2 sul terreno del "Garilli" di Piacenza e Massimiliano Alvini può tirare un sospiro di sollievo dopo una striscia di un punto in cinque partite che ne avevano messo in discussione la guida tecnica. Le reti degli ospiti sono tutte nel primo tempo e portano le firme di Salvatore Esposito su rigore e di Antonucci; nel finale della ripresa è La Mantia ad accorciare le distanze sull'unico tiro in porta dei Leoni del Garda. Il tecnico Alvini completa la metamorfosi tecnica varata contro il Brescia, conferma la difesa a tre e sceglie di giocare con Kouda trequartista. E' la chiave della partita, perché il ventenne arrivato dal Picerno in estate sarà l'uomo in più dei liguri, libero di ricevere palla e abile nel saltare l'avversario. Primo tempo dominato dagli spezzini, che poi nella ripresa amministrano senza sussulti fino alla rete di La Mantia che lancia l'inutile forcing finale dei lombardi. Tre punti preziosi per i bianchi che rinsaldano la panchina di Alvini e rendono la classifica meno deprimente.



