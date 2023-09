Coltivazione di marijuana sequestrata nell'imperiese

Una piantagione di marijuana composta da un migliaio di piante e altri quaranta chilogrammi circa di "erba" già essiccata e pronta per la vendita sono stati sequestrati dalla polizia ad Apricale, in val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia, in un'operazione antidroga avvenuta in collaborazione col personale del nucleo carabinieri forestali. Il coltivatore è stato arrestato. E' un uomo di origine francese che da alcuni anni si è trasferito in Italia.

Nel corso del blitz sono stati sequestrati anche diversi sacchi di infiorescenze, una tavoletta di hascisc e due bilancini di precisione. Le piante di stupefacente, ripartite in sei campi diversi, erano celate dietro lo scudo di una regolare attività agricola dedita alla coltivazione e alla vendita di cannabis sativa.

Le piante erano quasi pronte per essere raccolte e parte di esse già sistemate per l'essiccazione. Sull'intera sostanza sequestrata sono in corso accertamenti di laboratorio, volti a verificare la percentuale di principio attivo (thc) presente.





