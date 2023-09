Calcio: Gilardino, a Udine voglio un Genoa feroce

La vittoria sulla Roma è ormai il passato per un Genoa atteso domani dalla trasferta di Udine. Ma Alberto Gilardino sa che il successo contro i giallorossi può lanciarlo e l'euforia che ne è derivata può diventare trascinante anche per il futuro.

"L'euforia è quella che ci dobbiamo portare dentro sempre, soprattutto dopo le vittorie come quella dell'altra sera. E' energia positiva che dobbiamo portarci a Udine - ha spiegato -.

Da parte nostra c'è la volontà di andare a fare la partita, sappiamo che è una squadra che sta attraversando un momento di difficoltà, ma non rispecchia la loro posizione in classifica, sia per caratteristiche fisiche e tecniche che per la bravura dell'allenatore e per la storia che ha l'Udinese nel campionato di serie A. Siamo coscienti di questa cosa, ma sappiamo anche che dobbiamo andare ad affrontare una partita in modo feroce dal primo all'ultimo minuto".

Sfida che i rossoblù dovranno vivere con alcune assenze importanti e qualche dubbio. "Milan (Badelj, ndr) e Kevin (Strootman, ndr) faranno degli accertamenti, quindi li valuteremo nei prossimi giorni. Anche Caleb (Ekuban, ndr) lo valuteremo la prossima settimana. Stefano (Sabelli, ndr) aspettiamo oggi per valutare meglio le sue condizioni".

Eppure proprio la prestazione vista contro la Roma nonostante gli infortuni può diventare un volano per la gara di domani.

"Abbiamo avuto poco tempo per gioire, ma è fondamentale portarsi dietro tutto quello che di buono abbiamo fatto l'altra sera sotto il punto di vista dell'atteggiamento, della perseveranza all'interno della gara, della fiducia che abbiamo trasmesso l'uno con l'altro, della grande positività tra i ragazzi. Questo aspetto deve essere una prerogativa per la partita di domani.

Sappiamo che incontriamo una squadra fisica che che affronta una partita determinante".



