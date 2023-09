Auto prende fuoco al Rally di Sanremo, equipaggio illeso

Una vettura in gara al rally di Sanremo ha preso fuoco durante la quinta prova speciale ma l'equipaggio è rimasto illeso riuscendo ad abbandonare l'abitacolo. Si tratta della Peugeot 208 dell'equipaggio numero 47, con al volante il pilota imperiese Franco Borgogno e come navigatore Vito Pacca, che è stata interessata da un principio di incendio per motivi ancora in fase di accertamento.

L'incidente si è verificato alle 11 durante la prova di Coldirodi di Sanremo, su strada Monte Ortigara, all'incrocio con frazione Gozo. Secondo gli organizzatori del rally, il pilota avrebbe accostato per un problema tecnico e la marmitta catalitica ancora bollente a contatto con la vegetazione secca avrebbe provocato l'incendio, che ha danneggiato l'auto provocando un rogo di sterpaglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento.



