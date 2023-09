Al via domani in Liguria la caccia al cinghiale

Inizierà domani in Liguria la caccia al cinghiale, le squadre di 'cinghialisti' liguri sono 282 con 8.297 componenti, il 64% del totale dei cacciatori, che secondo le previsioni dovrebbero abbattere fino a 35mila capi.

L'Osservatorio savonese animalista (Osa) denuncia che la stagione di caccia in Liguria inizia "malgrado l'eccezionale siccità, i numerosi incendi che hanno devastato centinaia di ettari di boschi e campagne, la peste suina e gran parte dei boschi ancora coperti di foglie e la visibilità molto inferiore alla gittata delle armi, con la presenza di escursionisti, gitanti, biker e cercatori di funghi, cui viene negato il diritto di frequentare le campagne in tranquillità e sicurezza, e che farebbero bene a munirsi di giubbotto antiproiettile ed elmetto".



