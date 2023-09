Agosto da record per il turismo a Genova, 74mila presenze +3%

Le presenze turistiche nel mese di agosto a Genova sono state 74mila segnando un +3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. È il dato diffuso dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria che evidenziano come l'anno scorso Genova abbia superato per la prima volta le 2 milioni di presenze. Nel 2023 invece nei primi sette mesi i turisti che sono venuti a soggiornare nel capoluogo ligure sono già un milione 300mila, con una crescita dell'11% rispetto al 2022 da record, dovuto alla crescita dei visitatori stranieri. Dall'1 al 17 settembre Genova ha avuto 115.600 presenze in linea con lo stesso periodo dello scorso. Mentre gli italiani sono rimasti invariati, 660mila come lo scorso anno, le presenze straniere sono cresciute di ben 130mila unità. "Assistiamo a una svolta storica, la città è sempre più vivace e attrattiva", commentano il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti.

Anche settembre per la città di Genova si sta rivelando un mese particolarmente positivo per il comparto, grazie anche al Salone Nautico Internazionale che ha chiuso martedì scorso con 118.269 visitatori, +13,9% dello scorso anno. Mentre gli hotel più piccoli e i bed and breakfast hanno fatto registrare il sold out, i più grandi hanno avuto un riempimento intorno all'85%.





