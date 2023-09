Ventimiglia presenta il brand, ma in foto compare Recco

Ha fatto scattare già battute ironiche una foto di Recco (Genova) che per un errore è finita in un depliant di promozione della città di Ventimiglia (Imperia) distribuito agli organi di stampa. I Giovani Democratici in una nota chiedono se Flavio Di Muro (Lega) sia in realtà sindaco di Recco anziché della città di confine. "La giunta di destra di Ventimiglia ha presentato in una conferenza stampa il proprio nuovo brand turistico. Cosa c'è di strano? - si legge in una nota dei Giovani Democratici -. C'è di strano che l'opera rappresenterebbe una vista della città di Ventimiglia dal mare, con sovrapposti il simbolo e lo slogan Ventimiglia Porta d'Italia. In realtà quella nell'immagine è la ridente Recco". E conclude: "Ma non è finita qui perché parrebbe che il simbolo prescelto assomigli accuratamente a quello del brand Marina Atlantique Canada".



