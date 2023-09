Uilm, ad Ansaldo E. rimasti 200 milioni della ricapitalizzazione

"Sono rimasti 200 dei 580 milioni di ricapitalizzazione a disposizione di Ansaldo Energia da marzo 2023, ma l'azienda sta puntando ad acquisire un miliardo di commesse, è il momento di 'portare fieno in cascina' e di avere senso della responsabilità, non di fare baccano".

Così il coordinatore della Uilm Liguria Antonio Apa al termine di un incontro dei sindacati con l'amministratore delegato di Ansaldo Energia Fabrizio Fabbri ribadisce l'intenzione di non partecipare ad alcuna protesta di piazza indetta dagli altri sindacati per garantire un futuro all'azienda. "La situazione sui carichi di lavoro è grave e deve intervenire immediatamente il Governo visto che molte potenziali commesse sono in Italia", chiedono Fiom e Fim.

"Ansaldo Energia sta attivando ogni canale che possa portare nuove commesse, concentrandoci sulle opportunità a maggiore probabilità di concretizzazione e quindi generando nuovi contratti più velocemente di quanto in media richieda il mercato", rassicura l'amministratore delegato Fabbri.

Il Partito Democratico chiede "la convocazione immediata di un Consiglio regionale della Liguria e comunale di Genova congiunto straordinario sulle crisi industriali di Ansaldo Energia e dell'ex Ilva perché serve un maggiore impegno a ogni livello istituzionale".



