Spezia Calcio ha rosso da 7 milioni, Platek ne versano 13

Lo Spezia Calcio ha registrato una perdita di 6.9 milioni di euro sull'esercizio di bilancio al 30 giugno 2023, coperta da un versamento in conto capitale da parte del socio unico per 13.2 milioni di euro. Lo ha reso noto la stessa società ligure al termine di una riunione del consiglio di amministrazione che ha tracciato una linea sui conti della passata stagione calcistica, culminata con la retrocessione in serie B. Il passivo è reso più leggero dalla cessione record del difensore polacco Jakub Kiwior all'Arsenal, avvenuta lo scorso gennaio, per circa 25 milioni di euro. "Anche nel corso dell'esercizio 2022/2023, è proseguito il significativo sostegno finanziario del socio unico", fa sapere il club. Parte del versamento serve a finanziare una prima tranche dei lavori per l'ammodernamento dello stadio Picco, opera da 10 milioni di euro totali, di cui 6 milioni a carico della società e 4 milioni dal Fondo strategico di Regione Liguria. Si tratta della terza iniezione consecutiva di liquidità da parte degli americani, dopo quelle necessarie a coprire le perdite del 2021 (16.6 milioni) e 2022 (17.7 milioni).



