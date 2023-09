Ingerisce mix di farmaci, gravissimo detenuto a Marassi

Un detenuto di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo avere ingerito, con ogni probabilità, un mix di farmaci. A darne notizia è il segretario regionale della Uilpa Fabio Pagani. "Il giovane si è sentito male nella cella della prima sezione al piano terra, è stato trasportato d'urgenza a un pronto soccorso cittadino e ora è in coma. Sono diversi i detenuti definiti farmacofilici", segnala Pagani.

"Marassi torna alla ribalta dopo l'omicidio in cella del 13 settembre 2023. Tutto ciò acclara la perdurante emergenza penitenziaria, sotto gli occhi di tutti tranne che del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del Governo Meloni. - commenta - Un'emergenza fatta di sovraffollamento detentivo, insufficienza degli organici di Polizia penitenziaria, inadeguatezza di tecnologie ed equipaggiamenti e disorganizzazione imperante".





