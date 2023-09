Genova, successo della partita del cuore per l'ospedale Gaslini

Grande successo a Genova dell'evento benefico ieri sera allo stadio della Sciorba, in Valbisagno, per "A partia do chêu" (partita del cuore, in dialetto genovese), tra calcio, gag, musica e solidarietà, con raccolta di fondi a favore dell'ospedale pediatrico Gaslini. Tra i momenti più toccanti l'interpretazione di "Sally" di Andrea ''Blasco di Marco'' e la gag esplosiva del duo Possa - Andrea Di Marco, comico e cugino del musicista omonimo. Ai tre fischi finali il gradino più alto del podio è toccato ai ragazzi dell'"Aston Birra", ma quella di ieri sera, allo stadio della Sciorba, è stata una vittoria collettiva per la solidarietà. In campo, oltre ai vincenti, le rappresentative della Polizia Locale, al secondo posto, mentre gli Artisti si sono classificati terzi. In campo anche il dirigente amministrativo e gestionale di A.Se.F. (main sponsor dell'evento) Franco Rossetti e le vecchie glorie Enrico Nicolini e Claudio Onofri. A fare il tifo a bordocampo pure "I pagiassi", il gruppo di clown che allieta le giornate dei piccoli degenti dell'ospedale pediatrico Gaslini. Con la rappresentativa della polizia locale, punta d'eccezione, il "loro" assessore, Sergio Gambino. Poi Aston Birra formazione composita, a prevalenza di imprenditori e professionisti. Tra loro anche l'editore Andrea Frilli, della nota casa editrice genovese Fratelli Frilli Editori. Grande cuore degli artisti, presentati da Erika Repetto, Roberto Rubba, Alex Flyer & Talita del gruppo FB "I love Genova". Toccante l'inno genovese, interpretato dai "Buio Pesto", con Massimo Morini nella sua immancabile divisa verde basilico. Poi sul palco tra gli altri Aldo De Scalzi, Mike KC con il suo ukulele, i JoshuaEnMarylin, i Cugini della Corte, Bumo. L'evento si è svolto a chiusura di Valbisagno in Sport, organizzato dal Municipio IV Media Valbisagno. Alla fine tutti insieme per una struggente "Ma se ghe pensu", canzone simbolo del dialetto genovese.



