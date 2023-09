Genoa carico a mille dopo la Roma, ora punti anche a Udine

Genoa subito al lavoro al Signorini dopo la prima vittoria casalinga di ieri sera con il perentorio 4-1 inflitto alla Roma di Mourinho. I rossoblù, dopo essersi goduti la festa per il successo, hanno sostenuto una seduta defaticante in vista del prossimo impegno domenica ad Udine contro i bianconeri.

Sotto osservazione i due infortunati Strootman e Badelj, per entrambi problemi ai flessori, che saranno sottoposti domani ad accertamenti per valutare l'entità degli infortuni. Entrambi sono destinati però a saltare la gara di Udine e quasi sicuramente anche quella successiva sabato 7 con il Milan mentre sono da valutare le condizioni di Ekuban rimasto a riposo contro la Roma per un lieve problema.

Gilardino però ritrova Martin che ha scontato un turno di squalifica ed accoglie il ritorno in gruppo di Vogliacco che potrebbe essere convocato già per il Friuli.

Intanto il successo sulla Roma, che ha esaltato i tifosi soprattutto per il feeling tra Gudmundsson e Retegui sempre più uomini squadra dei rossoblù, ha permesso al Grifone di posizionarsi a metà classifica e per la gara di domenica è già andato esaurito il settore ospiti.



