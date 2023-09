Fantozzi torna a Genova per un film su Paolo Villaggio

Il ragionier Fantozzi dal 2 ottobre tornerà a Genova, la sua città natale, per le riprese di 'Come è umano lui', il film tv per la Rai della casa di produzione romana 'Oceans productions' dedicato a Paolo Villaggio. Un titolo-rivisitazione della celebre frase 'come è umano lei' per comprendere la figura complessa e tragicomica di Ugo Fantozzi, impiegato vessato, le cui ali vengono puntualmente tarpate da una sorte beffarda.

Per circa dieci giorni le riprese coinvolgeranno le locations di Boccadasse, Porto Antico, Nervi e poi Rapallo e Santa Margherita, oltre ad altri ambienti privati tra Genova ed il Golfo del Tigullio. Il ruolo di Paolo Villaggio sarà interpretato dall'attore genovese Enzo Paci.

"Grazie al grande lavoro svolto da Genova Liguria Film Commission e alla sinergia con la nostra amministrazione nella gestione della logistica, Genova si conferma sempre di più un set naturale molto apprezzato dalle produzioni", commenta l'assessore comunale al Marketing territoriale Francesca Corso.

"Siamo contenti di aver, grazie alla sinergia con Genova Liguria Film Commission, supportato la realizzazione di una produzione che celebra la figura di Paolo Villaggio, da sempre icona di uno spaccato dell'Italia - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti -, ma anche di una certa genovesità ben rappresentata nel personaggio di Fantozzi per il carattere schivo ma allo stesso tempo disincantato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA